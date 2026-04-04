Benevento, scontro tra auto e minicar: ferito un ragazzino - FOTO La piccola auto si è ribaltata al centro della carreggiata tra via Napoli e via Lungo Sabato

E' di un ragazzino di nemmeno 15 anni ferito e trasferito in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina all'incrocio tra via Napoli, incrocio ponte sul Sabato, e via Lungo Sabato Bacchelli. A scontrarsi una minicar guidata dall'adolescente e una Citroen C3 condotta d aun uomo di Benevento.

In seguito all'arto, la piccola auto si è ribaltata al centro della carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Benevento e l'ambulanza del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza.

Il ragazzino è stato estratto dall'abitacolo piegato su di un fianco ed è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito in ospedale per gli accertamenti medici.

Sono ora in corso le indagini e i rilievi della polizia locale ad accertare dinamica ed eventuali responsabilità. Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorsi e i rilievi del sinistro.