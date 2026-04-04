Beve, sta male, sangue da naso e schiuma da bocca: gli amici non la soccorrono Benevento. Episodio a San Salvatore Telesino, nel mirino cinque giovani: tre sono minori

Quel giorno di luglio 2024, quando si era sentita male, nessuno l'aveva soccorsa. Un'omissione costata una indagine a cinque giovani: tre erano minori all'epoca dei fatti, e la loro posizione è dunque al vaglio della competente Procura di Napoli, gli altri due- due ventenni difesi dall'avvocato Daniele Cella – sono stati 'avvisati' dal pm Patrizia Filomena Rosa che l'inchiesta a loro carico si è conclusa.

L'episodio si era verificato a San Salvatore Telesino, nei pressi del monumento ai caduti, dove si erano incontrati una ragazza e gli altri cinque, uno dei quali aveva acquistato degli alcolici. Tutti avevano iniziato a bere, poi lei aveva accusato un malore: aveva perso i sensi, le erano usciti sangue dal naso e schiuma dalla bocca. Ecco perchè era stato indispensabile il trasporto all'ospedale San Pio di Benevento, dove le era stato diagnosticato un problema di intossicazione da alcol.

Secondo gli inquirenti, nonostante la malcapitata versasse in un evidente stato di pericolo, i cinque amici non avrebbero informato tempestivamente l'autorità e non le avrebbero prestato soccorso.