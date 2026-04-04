Per Pasqua oltre 350 carabinieri in campo per controlli stradali e contro furti VIDEO - FOTO Il comandante Keten: resta fondamentale collaborazione dei cittadini

Per il periodo pasquale nel Sannio controlli straordinari del territorio delle Forze dell'ordine. Questa mattina i carabinieri hanno effettuato una serie di posti di blocco lungo la Statale Appia e in altre zone della provincia per un approfondito controllo di automobilisti e persone nei paesi e e nella città di Benevento dove è presente una Stazione mobile e carabinieri a piedi nel centro storico.

In campo 360 militari e 160 pattuglie con l'obiettivo di assicurare a cittadini e turisti una Pasqua tranquilla, sicura, come ha rimarcato il comandante provinciale dell'Arma, Marco Keten che in mattinata ha fatto tappa presso uno dei posti di blocco istituiti alle porte di Benevento. In volo anche un elicottero del 7° Nucleo Carabinieri di Pontecagnano.

“Non è solo una questione di rappresentanza, di visibilità – ha spiegato il colonnello Marco Keten – ma un modo concreto per essere più vicini alle persone. Carabinieri in strada anche per prevenire i cosiddetti reati predatori: “I cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri ma confidiamo sempre nella loro collaborazione. Anche quando è solo un tentativo di intrusione, la denuncia è fondamentale” ha esortato l'alto ufficiale dell'Arma sannita.