Colpito da fucilata 36enne di Benevento: fermati due fratelli, uno arrestato E' accaduto a Ceppaloni

E' stato ferito da una fucilata a pallini. E' accaduto lungo la strada che dalla statale Appia, all'altezza di Tufara, porta a San Giovanni di Ceppaloni, dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo di Benevento - un 36enne già noto alle forze dell'ordine - sarebbe stato colpito ad un fianco, all'addome e ad un braccio, a quanto pare durante una lite che potrebbe essere scoppiata per una donna. A centrarlo i pallini esplosi da un fucile.

Soccorso, il malcapitato è stato trasportato all'ospedale San Pio. Le sue condizoni non sarebbero gravi. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato le indagini, dirette dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, e fermato due persone di Ceppaloni: si tratta di un 32enne e del fratello 26enne, con il primo che avrebbe chiamato l'altro, che abita altrove, chiedendogli di andare da lui. Sono difesi dagli avvocati Natascia Pastore e Gerardo Giorgione. Per il 36enne l'avvocato Fabio Russo.

Alla fine, Simone I.,26 anni, è stato trasferito in carcere, il 32enne denunciato e rilasciato.

Un episodio sconcertante che, per fortuna, non ha avuto conseguenze drammatiche, ma che ha comprensibilmente preoccupato i residenti nella zonai, inizialmente convinti che si fosse verificata una tragedia.