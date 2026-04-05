Scontro frontale tra una Volkswagen e una Fiat Panda: tre feriti Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Statale Appia a contrada Epitaffio di Benevento

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio a contrada Epitaffio, nel territorio di Benevento.

Lo scontro, frontale, è avventuo tra una Fiat Panda con un uomo alla guida e una Volkswagen Maggiolino con a bordo uno uomo e una odnna che viaggiavano in senso opposto. Violento l'impatto tra i due veicoli rimasti fermi al centro della carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, le ambulanze del 118 e i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale

Soccorsi, i tre malcapitati sono stati affidati alle cure dei sanitari. Per tutti si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i veicoli pesantemente danneggiati.

Traffico interrotto per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente e stabilire la dinamica.