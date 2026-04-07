Controlli pasquali nel Sannio: denunce e sequestri nel bilancio dei Carabinieri Intensificate le attività per le festività

137 veicoli e 175 persone controllate con numerose sanzioni, un arresto per droga, tre denunce, diverse segnalazioni. E' il bilancio dei controlli messi in campo, per le festività pasquali, dai Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno intensificato le attività con un servizio straordinario nelle giornate di domenica e lunedì.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno proceduto al controllo di 137 veicoli e 175 persone, elevando numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della circolazione: sono state infatti ritirate quattro patenti di guida e due carte di circolazione.

Durante i controlli è stata inoltre eseguita un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 44enne beneventano, condannato in via definitiva per reati legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi fino al 2009. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni, 6 mesi e 29 giorni di reclusione ed è stato posto agli arresti domiciliari al termine delle formalità di rito.

Nel medesimo contesto operativo, tre persone sono state denunciate in stato di libertà. Tra queste, un 42enne di Casalduni, venditore ambulante, trovato in possesso di 11,20 grammi di hashish e di un bilancino di precisione a seguito di perquisizione domiciliare. Un 53enne di Casalbore è stato invece fermato alla guida con un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite consentito, con conseguente ritiro della patente. Infine, due uomini residenti a Buonalbergo e San Giorgio La Molara sono stati denunciati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su cose e persone, nell’ambito di una controversia relativa al mancato pagamento di un bovino.

Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Benevento ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. I soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e sostanze sintetiche, in parte nascoste anche all’interno di veicoli. In uno dei casi è scattato anche il ritiro della patente. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sequestrata ed è in attesa delle analisi di laboratorio.