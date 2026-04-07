Ricorso accolto, dissequestrato dal Riesame il locale 'Wega' a Pietrelcina Benevento. La decisione del Tribunale

Dissequestro dal Riesame il 'Wega', il locale di Pietrelcina al quale a metà marzo erano stati apposti i sigilli dalla polizia per apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo ed intrattenimento con musica ed eventi. Questa mattina la discussione del ricorso nel quale l'avvocato Giorgione, difensore di Werter De Nunzio, titolare del 'Wega', aveva evidenziato che la presenza di un dj e la diffusione della musica, per la quale era stata regolarmente pagata la Siae, si erano verificate durante la normale attività di ristorazione.

Secondo l'accusa, tavoli e sedie erano stati spostati lungo le pareti perimetrali per creare una più ampia area destinata al ballo e l’allestimento era completato da un sistema permanente di luci con effetti di tipo psichedelico, mentre all’ingresso si trovava personale addetto alla sicurezza, incaricato della regolamentazione degli accessi mediante lista.

Durante il controllo l’amministratore unico aveva dichiarato di non essere in possesso di apposita licenza, né di provvedimento di agibilità rilasciato per l’evento in corso ed aveva prodotto esclusivamente la licenza per attività di ristorazione lounge/bar.