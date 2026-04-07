Invalidità, indagata per corruzione: sospesa l'organizzatrice di un patronato Benevento. Eseguita misura per Gilda Russo, di Ceppaloni. Stessa misura per 2 medici

Sospensione per 1 anno dall'esercizio di un pubblico ufficio: eseguita dalle fiamme gialle la misura disposta dal Riesame a febbraio, come anticipato da Ottopagine, e non impugnata dinanzi alla Cassazione, per Gilda Russo (avvocato Umberto Del Basso De Caro), di Ceppaloni, organizzatrice di un patronato.

Si tratta di una delle tre persone – le altre due sono medici e per loro, in attesa della pronuncia della Suprema Corte, la stessa misura non è ancora esecutiva – per le quali il Riesame aveva accolto l'appello del pm Patrizia Filomena Rosa contro il no del gip Roberto Nuzzo agli arresti domiciliari per quindici indagati nell'inchiesta della guardia di finanza in materia di invalidità.

A carico di Russo, una ipotesi di corruzione ravvisata, in concorso con altri impiegati del patronato, in sei episodi nei quali gli interessati all'invalidità avrebbero sborsato tra i 3 e i 7mila euro.

L'inchiesta era stata avviata quando un disabile residente nel Fortore aveva presentato una denuncia contro il suo medico di base. Punto di partenza di un lavoro supportato da intercettazioni telefoniche e ambientali, negli studi professionali e nelle auto. Il Pm aveva proposto gli arresti domiciliari anche per medici di base e componenti delle commissioni, dipendenti di un patronato, un avvocato, ma non aveva incrociato il consenso del Gip. Di qui l'appello al Riesame, con la conferma del no per dodici indagati e la sospensione per gli altri tre.