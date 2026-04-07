Rione Libertà, attaccato dalle fiamme un furgone lasciato in sosta Benevento. E' accaduto nella tarda serata

Furgone in fiamme al rione Libertà. E' accaduto nella tarda serata, quando il fuoco ha attaccato il mezzo, lasciato in sosta nei pressi di uno stabile. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia ha avviato le indagini. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un rogo di natura dolosa, attenzione puntata sulle immagini che potrebbero essere state registrate dalle telecamere. Per il proprietario l'avvocato Fabio Ficedolo.