Auto in un garage in fiamme nella notte a Tocco Caudio A Benevento in mattinata paura al viale degli Atlantici per l'incendio di una Fiat Panda

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Tocco Caudio per l'incendio di un'auto che era in sosta in un garage al piano terra di un'abitazione. L'allarme è scattato prima della mezzanotte quando i proprietari si sono resi conto dell'incendio che aveva interessato una Opel Corsa alimentata a Gpl.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo trainato poi all'esterno del box. Danni alla vettura e solai anneriti dell'abitazione a causa del calore e delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri.

In mattinata, invece, paura per un automobilista per il principio di incendio della sua Fiata Panda (nella foto). secondo una prima ricostruzione, stava guidando quando all'improvviso nei pressi dell'incrocio tra viale degli Atlantici con via Pacevecchia e via Meomartini ha notato il fumo uscire dal vano motore. L'automobilista ha arrestato la marcia e fatto scattare l'allarme. Anche in questo caso vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme.