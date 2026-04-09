Sciarpe e gadget del Benevento Calcio contraffatti sequestrati dalla Finanza VIDEO - L'operazione a Benevento in concomitanza con la promozione in serie B

Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno sequestrato sciarpe, t-shirt, bandiere e altri gadget sportivi riconducibili al marchio della società “Benevento Calcio S.r.l.” contraffatti.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Benevento hanno notato che non lontano dal centro storico, di fronte ad un’attività commerciale, vi era un cartello posto sul marciapiede che pubblicizzava prodotti di merchandising della locale squadra di calcio.

Pertanto, i militari hanno avviato un controllo ed hanno accertato che erano esposti per la vendita capi di abbigliamento riconducibili alla società calcistica del Benevento. Alla richiesta avanzata al titolare dell’attività commerciale di fornire la documentazione fiscale che giustificasse la provenienza della merce esposta, il commerciante non è stato in grado di esibire alcuna certificazione comprovante la liceità degli articoli oggetto del controllo.

I prodotti in questione sono risultati essere stati realizzati con materiali di scarsa qualità ed erano privi di confezionamento ed etichettatura attestante l’originalità. I capi di abbigliamento recavano segni distintivi falsi e/o mendaci ed erano tali da trarre in inganno sulla loro originalità in relazione al logo ufficiale della squadra di calcio, ai colori sociali ed allo sponsor.

La merce è stata quindi sottoposta a sequestro ed il responsabile del locale commerciale, difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione finalizzata al commercio di prodotti contraffatti e/o con segni mendaci.

Sempre alta e costante è l’attenzione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento nel contrasto alla contraffazione, tenuto anche conto della concomitante promozione del Benevento calcio in serie B.

"La contraffazione - hanno rimarcato dalla guardia di Finanza di Benevento - è un moltiplicatore di illegalità che alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero e dell’evasione fiscale. Contrastare efficacemente la contraffazione vuol dire anche salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi del fenomeno".