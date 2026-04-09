Ovuli con eroina nel vano portaoggetti dell'auto, assolto un 65enne Benevento. La sentenza per Olindo Castelluccio: il fatto non costituisce reato

Assolto perchè il fatto non costituisce reato, così come chiesto dalla difesa. E' quanto deciso dal giudice Graziamaria Monaco al termine del processo a carico di Olindo Castelluccio (avvocato Luca Russo), 65 anni, di Apice, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto nel maggo 2024, quando l'uomo era stato arrestato – poi era finito all'obbligo di dimora – dai carabinieri della Compagnia di Benevento, che avevano fermato una Lancia Musa nella quale si trovava.

All'interno del vano portaoggetti, lato conducente, erano stati rinvenuti, custoditi in un pacchetto di sigarette ed un involucro di cellophane, diciotto ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 17 grammi. La 'roba' era stata sequestrata, per Castelluccio era stato successivamente fissato il giudizio immediato, ora concluso con la sua assoluzione.



