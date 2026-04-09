Cocaina ed hashish tra Benevento, Telese e Ruviano, in cinque patteggiano L'indagine dei carabinieri, la sentenza del gip Amoruso

Via libera del gip Maria Amoruso al patteggiamento per cinque delle dodici persone - le altre sono a giudizio - coinvolte in una inchiesta antidroga del pm Giulio Barbato e dei carabinieri.

In particolare, queste le pene decise: 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, dopo il riconoscimento dell'ipotesi più lieve, per Graziano Della Morte, '40 anni, Castelcampagnano, per il quale è scattata la prescrizione per un capo di imputazione; 1 anno e 10 mesi ad Antonietta De Rosa, 39 anni, di Telese- entrambi difesi dall'avvocato Antonio Leone -; 5 anni e 8 mesi, in continuazione con un'altra sentenza del Tribunale di Napoli, per Federico Pascale (avvocato Daniele Delle Femmine), 48 anni, di Napoli; 2 anni e 4 mesi a Giuseppe Guerra (avvocato Vincenzo Sguera), 58 anni, di Benevento; 3 anni, 6 mesi e 20 giorni a Giovanna Mincione, 46 anni, di Napoli.

Nel mirino degli inquirenti fatti che risalgono al 2022 e si allungano fino a gennaio 2023, ambientati tra Benevento, Telese e Ruviano. Sono i tre centri nei quali si sarebbero verificati episodi di cessione di cocaina ed hashih. Cocaina venduta in un bar o in occasione di una festa ad un prezzo di 100 euro al grammo, con dosi dal prezzo variabile: da 40 ad 80 euro. Per l'hashish, invece, erano sufficienti 10 euro.