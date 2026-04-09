Nas in azione in alcune pasticcerie nel Sannio: multe e diffide per i titolari sequestrati circa 300 chilogrammi di prodotti dolciari e da forno privi di tracciabilità

In provincia di Benevento proseguono i controlli dei Nas alle attività produttive artigianali e non sia in città che in Valle Telesina. Verifiche effettuate nel periodo pasquale e che hanno portato in una pasticceria sono stati sequestrati circa 300 chilogrammi di prodotti dolciari e da forno privi di tracciabilità. In altre due attività sono state invece riscontrate irregolarità minori, con diffide per disordine nei locali e gestione non corretta dei materiali da imballaggio.

Verifiche chae hanno riguardato anche le province di Salerno ed Avellino.