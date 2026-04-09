Perseguita compagna, rompe vetrata del bar di lei: fermato 48enne di Benevento Benevento. Indagato per stalking, arrestato dalla Mobile

Lo hanno fermato per stalking: è l'ipotesi di reato prospettata dalla Squadra mobile nei confronti di un 48enne di Benevento. Nel mirino i comportamenti che l'uomo avrebbe mantenuto in più occasioni nei confronti della ex compagna, che avrebbe tormentato e molestato.

Lei avrebbe sopportato fino a quando, stanca di essere vessata, si è rivolta alla polizia dopo l'episodio che si sarebbe verificato in mattinata. Quando, secondo una prima ricostruzione, il 48enne si sarebbe presentato nel bar che la donna gestisce, e dove avrebbe lavorato nei giorni precedenti, ed avrebbe chiesto di essere pagato. Di qui una lite che sarebbe poi degenerata, con l'uomo che avrebbe mandato in frantumi una vetrata del locale e si sarebbe poi allontanato.

Rintracciato dagli agenti, l'indagato è stato condotto in Questura, dove è stato raggiunto dal suo difensore, l'avvocato Antonio Leone. Su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, il 48enne è stato sottoposto ai domiciliari.