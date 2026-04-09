Coca nel tubo pluviale, cede una dose: arrestato e poi liberato un 50enne Benevento. Fermato dai carabinieri. No droghe, lunedì presentazione dell'iniziativa della Procura

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne di Benevento, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro in cellophane trasparente

contenente 0,42 grammi di cocaina ad un 46enne del capoluogo.n A seguito dell’intervento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire ulteriori 35 grammi di cocaina, abilmente occultati nella curva del tubo pluviale del fabbricato. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, nascosto nel congelatore della cucina, e la somma in contanti pari a 110 euro,

ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto – sostanza stupefacente, bilancino e denaro – è stato sottoposto a sequestro.Il 50enne è stato condotto in carcere, poi, dopo la convalida, rimesso in libertà con l'obbligo di firma.

No droghe, lunedì la presentazione dell'iniziativa della Procura con l'Ordine avvocati

Lunedì prossimo, intanto, in Procura si terrà la conferenza stampa di presentazione di una nuova e articolata

iniziativa volta a fronteggiare il fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti nel nostro

territorio.

L'iniziativa nasce - si legge in una nota del procuratpre Nicola D'Angelo - "dalla volontà di offrire una risposta corale che metta al centro la comunità sannita, intesa come patrimonio sociale da preservare. Il progetto non si

esaurisce nell'alveo delle attività giudiziarie, ma si configura come una mobilitazione civile che chiama a raccolta l’intero tessuto sociale locale per una sfida di civiltà e salute pubblica. Il cuore operativo e strategico del progetto risiede nella stretta collaborazione tra la Procura della Repubblica il Consiglio del'Ordine degli Avvocati di Benevento. Le due istituzioni, affiancate nel ruolo di coordinamento e impulso, hanno unito le proprie competenze per dare vita a un modello d';azione che integra legalità, prevenzione e

supporto sociale.

Durante l'evento sarà svelato ufficialmente il simbolo grafico della campagna, caratterizzato dal claim "NO sostanze". Un';immagine destinata a diventare l'icona di questo impegno condiviso ed un punto di riferimento visivo per tutte le attività che verranno messe in campo sul territorio; maggiori dettagli verranno illustrati durante la conferenza".