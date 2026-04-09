Domani la Polizia di stato celebra il 174esimo anniversario al Teatro Romano L'invito ai cittadini per partecipare alla manifestazione dalle 11 con cinofili e Scientifica

Domani la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con cerimonie e manifestazioni previste su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Benevento la cerimonia avrà inizio alle 9 presso la Questura con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella e del Questore Giovanni Leuci.

Alle 11, presso l’area archeologica del Teatro Romano avrà luogo la cerimonia istituzionale durante la quale saranno conferiti alcuni riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di polizia.

Nella stessa area sarà collocato lo stand della Polizia Scientifica presso il quale saranno illustrati i dispositivi tecnici di supporto all’attività investigativa e lo stand della Polizia Stradale presso il quale saranno date alcune dimostrazioni dei rischi connessi alla guida in condizioni non sicure. Nella stessa area, ad accogliere i presenti, vi sarà anche una unità cinofila del reparto Cinofili di Napoli. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e di festa.