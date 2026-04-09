Busta con piante di marijuana per 9 chili e mezzo, condanna ridotta in appello Benevento. La sentenza per un 34enne di Moiano

Era stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi: una pena che in appello è stata ridotta, e sospesa, ad 1 anno e 2 mesi.

E' la sentenza dei giudici di secondo grado, dopo aver riqualificato nell'ipotesi più lieve l'accusa contestata inizialmente, per Andrea Iaquinto (avvocato Teresa Meccariello), 34 anni, di Moiano. Come si ricorderà, il giovane era stato arrestato nell'ottobre 2022 dai carabinieri – poi era tornato in libertà con l'obbligo di firma due volte a settimana – dopo una perquisizione che aveva consentito di rinvenire in un garage una busta contenente piante di marijuana per un peso complessivo di circa 9 chili e mezzo.

La 'roba' era stata sequestrata, per l'allora 30enne, che durante l'udienza di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere al Gip, era arrivata una condanna del giudice Maria Di Carlo che ora è stata ridotta.