Benevento. ZTL nel mirino: pioggia di multe, 600 in tre mesi Il bilancio della polizia municipale: più vivibilità e rispetto spazi pubblici

Controlli serrati, tolleranza zero nelle zone più sensibili della città e un’intensa attività su tutto il territorio: è questo il quadro che emerge dal bilancio del primo trimestre della Polizia Municipale.

Sono oltre 3.600 i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, risultato di un’azione quotidiana mirata a garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Sotto i riflettori, in particolare, la Zona a Traffico Limitato e le aree pedonali, dove l’attività di controllo è stata ulteriormente rafforzata: circa 600 le sanzioni accertate in soli tre mesi. Un dato che evidenzia una stretta decisa contro gli accessi non autorizzati e i comportamenti irregolari, a tutela dei residenti e della sicurezza urbana.

“La presenza sul territorio e il rispetto delle regole restano priorità assolute” – sottolinea la Polizia Municipale – “con controlli che proseguiranno anche nei prossimi mesi in modo ancora più mirato”. L’obiettivo è chiaro: più sicurezza, più vivibilità e maggiore rispetto degli spazi pubblici.