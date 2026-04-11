Due chili di hashish nel frigorifero, un 25enne arrestato dalla Mobile Benevento. E' ai domiciliari

La custodiva al fresco, in un frigorifero. Due chili di hashish, costati l'arresto a Nicola Z., 25 anni, di Benevento, fermato dalla Squadra mobile nella tarda serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato inizialmente controllato in strada dagi agenti, che gli hanno trovato addosso un involucro contenente della 'roba'. Era al volante di una Jeep Renegade che procedeva lungo l'Appia in direzione della città.

La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione ed ha consentito di scovare, nascosti un frigo, alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di due chili, sequestrati al pari di un bilancino di precisione.

Il giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato condottio negli uffici della Questura, poi, su disposizione del sostituto procuratore Chiara Maria Marcaccio, sottoposto ai domiciliari, dove resterà fino all'udienza di convalida. Quando, comparendo dinanzi al Gip, potrà spiegare, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, perchè avesse in casa la sostanza stupfacente.