Si ribalta con l'auto, ferito un 98enne sannita

Momenti di paura questo pomeriggio per un 98ennne rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale registrato nel territorio di San Giovanni di Apollosa, nel Sannio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha evidentemente perso il controllo della sua Fiat Panda mentre percorreva una stradina pedemontana alla frazione San Giovanni di Apollosa.
Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e i sanitari del 118.
Estratto dall'abitacolo ribaltato, l'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari per le ferite riportate nell'incidente. Saranno ora i rilievi a dover stabilire la dinamica dell'incidente.