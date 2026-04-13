Feriti in auto da fucilata, annullata (con rinvio) l'accusa di tentato omicidio La Cassazione sull'episodio del giugno 2025 a Dugenta, del quale è accusato Luigi Iadevaia

Ha confermato l'addebito di porto illegale di arma, per le esigenze cautelari, ma ha annullato, disponendo un nuovo giudizio del Riesame, quello di tentato omicidio rispetto alla gravità indiziaria.

E' la decisione della Cassazione sul ricorso degli avvocati Paolo Abbate ed Angelo Leone contro l'ordinanza dello stesso Riesame per Luigi Iadevaia 55 anni, di Dugenta, da un paio di mesi ai domiciliari, atteso a maggio dal giudizio immediato disposto nelle indagini del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri sull'episodio accaduto all'alba del 10 giugno 2025. Quando due 30enni, anche loro di Dugenta, mentre parlavano e fumavano in una Panda ferma nei pressi dei campi di proprietà del 54enne, erano stati colpiti da una fucilata: uno – I.C-. era stato raggiunto alla mano, l'altro – P. A- era finito in prognosi riservata all'ospedale di Caserta per le lesioni subite all'addome.

Durante l'interrogatorio di garanzia, Iadevaia aveva ribadito al gip Roberto Nuzzo, che lo aveva spedito in carcere, quanto aveva detto nell'immediatezza. Aveva prodotto alcune foto ed un video per illustrare la sua posizione rispetto alla macchina e le condizioni di bassa visibilità alle 5 del mattino. Confermando, come aveva già fatto, che non avrebbe mai potuto vedere l'auto e i suoi occupanti, e di aver sparato in direzione di due cinghiali.

Iadevaia aveva ripetuto di aver notato i due ungulati attraverso il visore telescopico della sua carabina a carica singola, e di aver fatto fuoco nella loro direzione, per evitare che danneggiassero i suoi campi coltivati a mais. Poi era andato a vedere che fine avessero fatto, raggiungendo un'area diametralmente opposta e distante alcune centinaia di metri da quella lunga la quale nel frattempo si stava muovendo il veicolo. Per le parti offese l'avvocato Ettore Marcarelli.