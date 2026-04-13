Gli trovano la cocaina nell'abitazione, denunciato un giovane imprenditore Benevento. Intervento dei carabinieri, sequestrati 15 grammi di 'roba'

Alla fine, lo hanno denunciato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno contestata i carabinieri ad un giovane imprenditore di Benevento al termine di una perquisizione della sua abitazione.

Secondo un prima ricostruzione, la visita dei militari, evidentemente scattata sulla scorta di elementi già in loro possesso, ha consentito di rinvenire in casa una quindicina di grammi di cocaina suddivisi.

La 'roba' è stata sequestrata, mentre per l'uomo, che ha nominato come suo difensore l'avvocato Fabio Ficedolo, è arrivata la denuncia a piede libero, come detto, per detenzione ai fini di spaccio.

Il sequestro di oggi si aggiunge a quelli più ingenti già registrati nei giorni scorsi e scandti anche dall'arresto, operato dalle forze dell'ordine, di alcune persone che sono poi tornate in libertà con misure meno afflittive.