Cultura della legalità economica, la Finanza ha incontrato oltre mille studenti Focus su criminalità economico-finanziaria, Contraffazione e violazioni dei diritti d’autore

Si è concluso il ciclo di incontri con i ragazzi delle scuole della provincia sannita per promuovere la cultura della legalità economica grazie alla Guardia di Finanza di Benevento e all'Ufficio scolastico provinciale.

I finanzieri hanno incontrato gli studenti di 12 istituti scolastici sparsi sul territorio provinciale ed hanno visto la partecipazione di 61 classi per un totale di 1.144 studenti.

L'iniziativa, finalizzata a promuovere nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica i temi della legalità e, in particolare, di quella economico-finanziaria, trae origine dal Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con gli studenti affrontati temi quali il contrasto degli illeciti fiscali, sui temi della criminalità economico-finanziaria, della contraffazione e delle violazioni dei diritti d’autore, aventi quali obiettivi: (1) la spiegazione del significato di "legalità economica" attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita quotidiana; (2) la promozione della consapevolezza del ruolo di ciascun cittadino, titolare di diritti e di doveri concernenti anche l’ambito economico in un’ottica di prevenzione dell’evasione fiscale; (3) la sensibilizzazione dei giovani sul valore della legalità economica, sotto il profilo individuale e sociale; (4) l'illustrazione del ruolo e dei compiti della Guardia di Finanza. Durante gli incontri sono stati proiettati filmati e slides, per consentire alla giovane platea di apprezzare, anche sotto l'aspetto emotivo, le molteplici attività operative condotte dalla componente territoriale e specialistica del Corpo.