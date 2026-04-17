Cocaina ed hashish in casa e nell'auto, arrestata una donna Benevento. Operazione dei carabinieri a S. Nicola Manfredi, una 45enne ai domiciliari

L'hanno arrestata i carabinieri della Compagnia di Benevento, contestandole una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai è finita Giovanna Z., 45 anni, di San Nicola Manfredi, destinataria di una perquisizione della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, i militari l'hanno iniziata nella tarda serata di ieri: un lavoro che ha consentito di rinvenire una decina di grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione.

Il tutto è stato sequestrato, al pari di altra cocaina che è stata invece scovata nell'auto a disposizione dell'indagata. Che, condotta in caserma, è stata dichiarata in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, sottoposta ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Ha nominato come suo difensore l'avvocato Gerardo Giorgione.