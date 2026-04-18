questore leuci consegna riconoscimenti agli agenti del commissariato di telese

Il Questore della Provincia di Benevento, Giovanni Leuci, in visita presso il Commissariato di Telese Terme dove ha incontrato il personale al quale ha espresso apprezzamento per l’impegno mesos in campo quotidianamente nello svolgimento delle attività istituzionali a tutela della sicurezza pubblica.
Occasione, per il numero uno della Questura sannita, di consegnare diverse lodi al personale, sia in servizio che in quiescenza, quale riconoscimento per l’elevata professionalità, l’impegno e il senso del dovere dimostrati nel corso della carriera.
Un importante momento di condivisione e valorizzazione del lavoro svolto dagli operatori della Polizia di Stato sul territorio, rafforzando il legame tra l’Amministrazione e il personale.
I PREMIATI
Commissario Capo Formisano Fabio; Vice Ispettore Maio Vincenzo; Vice Ispettore Bellini Silvano; Sovrintendente Capo De Matteo Antonio; Sovrintendente Capo Nocera Antonio; Sovrintendente Capo Izzo Giuseppe; Sovrintendente Coluccio Pasquale; Vice Sovrintendente Izzo Giuseppe; Ass. Capo Coord. Cusano Antonio; Ass. Capo Coord. Genito Antonello; Ass. Capo Coord. De Marco Raffaele; Assistente Capo Di Cerbo Giuseppe; ispettore In quiescenza Mancini Luisa; Sovrintendente In quiescenza Massaro Alfonso