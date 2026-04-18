Fine della storia con l'amante, tormenta lui, la moglie e i due figli Montesarchio. Indagine dei carabinieri, divieto avvicinamento e braccialetto per una 55enne

Avrebbe tormentato non solo l'uomo con il quale aveva avuto una relazione extraconiugale, ma anche la moglie e due figli minori. E' per questo che il Gip ha applicato ad una 55enne d Montesarchio il divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) alle parti offese, dalle quali dovrà stare lontana almeno un chilometro.

La misura è stata adottata in una indagine dei carabinieri che ha puntato l'attenzione- si legge in una nota del procuratore Nicola D'Angelo – sulle condotte “vessatorie” che la donna, non accettando la conclusione del rapporto avvenuta cinque anni fa, avrebbe mantenuto nei confronti del nucleo familiare, con pedinamenti ed insulti.

L'indagine, avviata dopo la querela del malcapitato, avrebe consentito, attraverso lanalisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza del comune di Montesarchio, l'escussione delle vittime, anche dei minori, e di alcuni testimoni, di delineare un quadro indiziario che ha portato all'emissione della misura a carico della 55enne.