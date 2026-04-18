In auto con cosmetici rubati da supermercato: fermati dalla Polizia Per due persone domiciliate nel campo rom di Napoli anche il foglio di via obbligatorio del Questore

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento, della Squadra Mobile con il supporto della Sala Operativa hanno fermato e controllato un'auto sospetta fermata nella zona alta della città. Nel veicolo un 39enne domiciliato a Napoli e già noto alle forze dell'ordine. Di qui la decisione di approfondire il controllo e durante la perquisizione del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto prodotti cosmetici e per la cura della persona asportati poco prima in un vicino supermercato.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale è stato poi possibile individuare una seconda persona che aveva agito in concorso con l’uomo. Si tratta di un 43enne, connazionale del 39enne, sempre residente nel campo rom di Secondigliano, rintracciato poco dopo nei pressi della biglietteria della Stazione Ferroviaria di Benevento.

Condotti entrambi in Questura, sono stati effettuati ulteriori accertamenti dai quali è emerso come i due in mattinata si erano resi autori del furto presso un altro supermercato, dei prodotti rinvenuti all’interno dell’autovettura controllata.