Scivola in un burrone per 50 metri: recuperato dai vigili del fuoco

Necessario l'intervento del Nucleo Saf. Malcapitato messo in salvo e affidato alle cure del 118

scivola in un burrone per 50 metri recuperato dai vigili del fuoco
Benevento.  

Momenti di paura nella serata di ieri per le sorti di un uomo scivolato rovinosamente in un burrone per oltre 50 metri. È accaduto alla località Massa di Faicchio, in una zona impervia. A far scattare l'allarme è stato lo stesso malcapitato con il suo cellulare.

Il giovane, però, comprensibilmente scosso e dolorante per le ferite riportate, non era riuscito a fornire un'indicazione esatta ai soccorritori del luogo in cui si trovava.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme e il Nucleo Saf dal comando provinciale di Benevento, oltre che la volante del Commissariato di Telese.

Grazie al segnale del telefonino del malcapitato, i vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo e ad avviare le operazioni per il recupero non semplice per via del territorio impervio.

Messo in salvo, il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 per via delle ferite riportare anche a causa della presenza dei rovi nella zona

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