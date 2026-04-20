Scivola in un burrone per 50 metri: recuperato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nella serata di ieri per le sorti di un uomo scivolato rovinosamente in un burrone per oltre 50 metri. È accaduto alla località Massa di Faicchio, in una zona impervia. A far scattare l'allarme è stato lo stesso malcapitato con il suo cellulare.
Il giovane, però, comprensibilmente scosso e dolorante per le ferite riportate, non era riuscito a fornire un'indicazione esatta ai soccorritori del luogo in cui si trovava.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme e il Nucleo Saf dal comando provinciale di Benevento, oltre che la volante del Commissariato di Telese.
Grazie al segnale del telefonino del malcapitato, i vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo e ad avviare le operazioni per il recupero non semplice per via del territorio impervio.
Messo in salvo, il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 per via delle ferite riportare anche a causa della presenza dei rovi nella zona