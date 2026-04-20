Carabinieri, controlli nel Fortore: segnalazioni per droga e multe A San Marco controllato un uomo della provincia di Napoli e già noto: foglio di via

Nella settimana scorsa i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore al fine di contrastare i reati predatori, specialmente ai danni di bancomat e postamat, il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada, concentrando i controlli su 211 persone, 173 veicoli e 25 esercizi pubblici.

I militari delle Stazioni di Castelfranco in Miscano e San Bartolomeo in Galdo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento due uomini locali per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata ad uso personale, in quanto trovati in possesso di oltre 2 grammi complessivi di hashish, che sono stati sequestrati.

I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti hanno proposto all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, controllato in una zona periferica del paese fortorino senza che fornisse plausibili spiegazioni circa la sua presenza. All’esito degli accertamenti effettuati su strada è stata anche elevata a suo carico una sanzione di 1.984 euro poiché circolava con un’automobile sottoposta a fermo fiscale.

I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno, inoltre, contestato otto infrazioni amministrative al Codice della Strada per 2.303 euro totali, sequestrando amministrativamente 1 veicolo per circolazione senza l’assicurazione rca obbligatoria, ritirando 2 patenti di guida scadute di validità e 1 patente di guida per sorpasso pericoloso, elevando sanzioni amministrative per esercitazione alla guida con autorizzazione ma senza istruttore, per mancata revisione e decurtando 15 punti da patenti di guida.