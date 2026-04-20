Incendio in un’azienda per il trattamento dei rifiuti in Valle Caudina

Più squadre dei vigili del fuoco in azione a Forchia IN AGGIORNAMENTO

incendio in un azienda per il trattamento dei rifiuti in valle caudina
Benevento.  

Due squadre dei vigili del fuoco di Benevento,  sono impegnate nel colume di Forchia per un incendio che ha interessato un'azienda per il trattamento di rifiuti.  I vigili del fuoco stanno domando l'incendio con un'opera di smassamento e minuto spegnimento.  In supporto alle partenze di Benevento è Bonea stanno operando un'autobotte e un'autoscala per gettare acqua dall'alto sui rifiuti in fiamme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi per cercare di capire cosa abbia provocato l'innesco del rogo.

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