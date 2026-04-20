Incendio in un’azienda per il trattamento dei rifiuti in Valle Caudina Più squadre dei vigili del fuoco in azione a Forchia IN AGGIORNAMENTO

Due squadre dei vigili del fuoco di Benevento, sono impegnate nel colume di Forchia per un incendio che ha interessato un'azienda per il trattamento di rifiuti. I vigili del fuoco stanno domando l'incendio con un'opera di smassamento e minuto spegnimento. In supporto alle partenze di Benevento è Bonea stanno operando un'autobotte e un'autoscala per gettare acqua dall'alto sui rifiuti in fiamme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi per cercare di capire cosa abbia provocato l'innesco del rogo.

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