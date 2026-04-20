Fiamme in un appartamento: paura e concitazione a San Nicola Manfredi

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma la paura è stata tanta per i residenti delle abitazioni di via Pontarielli a San Nicola Manfredi a causa di un incendio divampato in uno degli appartamenti delle residenze popolari.
L'allarme è scattato dopo delle 20 quando alcuni residenti hanno notato il fumo e il bagliore del fuoco in una casa.
Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e fatto allontanare alcuni condomini per via del fumo acre che ha invaso gli ambienti.
Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero feriti ma la paura è stata davvero tanta.
I vigili del fuoco stanno ora mettendo in sicurezza l'appartamento interessato dall'incendio ed effetttuando verifiche nelle case vicine.
In via Pontarielli si è precipitato anche il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo.
Resta ora da capire cosa abbia innescato l'incendio.