Fiamme in un appartamento: paura e concitazione a San Nicola Manfredi

Al lavoro più squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Vernillo

fiamme in un appartamento paura e concitazione a san nicola manfredi
Benevento.  

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma la paura è stata tanta per i residenti delle abitazioni di via Pontarielli a San Nicola Manfredi a causa di un incendio divampato in uno degli appartamenti delle residenze popolari. 
L'allarme è scattato dopo delle 20 quando alcuni residenti hanno notato il fumo e il bagliore del fuoco in una casa.

Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e fatto allontanare alcuni condomini per via del fumo acre che ha invaso gli ambienti. 
Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero feriti ma la paura è stata davvero tanta. 
I vigili del fuoco stanno ora mettendo in sicurezza l'appartamento interessato dall'incendio ed effetttuando verifiche nelle case vicine. 
In via Pontarielli si è precipitato anche il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo. 
Resta ora da capire cosa abbia innescato l'incendio.

Ultime Notizie