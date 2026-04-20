Fiamme in un appartamento: paura e concitazione a San Nicola Manfredi Al lavoro più squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Vernillo

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma la paura è stata tanta per i residenti delle abitazioni di via Pontarielli a San Nicola Manfredi a causa di un incendio divampato in uno degli appartamenti delle residenze popolari.

L'allarme è scattato dopo delle 20 quando alcuni residenti hanno notato il fumo e il bagliore del fuoco in una casa.

Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e fatto allontanare alcuni condomini per via del fumo acre che ha invaso gli ambienti.

Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero feriti ma la paura è stata davvero tanta.

I vigili del fuoco stanno ora mettendo in sicurezza l'appartamento interessato dall'incendio ed effetttuando verifiche nelle case vicine.

In via Pontarielli si è precipitato anche il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo.

Resta ora da capire cosa abbia innescato l'incendio.