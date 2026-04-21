Rubano un motorino, lo caricano in un'auto e fuggono: beccati

Alla fine, hanno denunciato solo lui, il proprietario dell'auto. E' il mezzo nel quale era stato sistemato un motorino rubato al rione Libertà, ma non giunto a destinazione per l'intervento della Volante.
L'episodio è accaduto nella notte, quando le 'attenzioni' sono state rivolte al ciclomotore che un giovane aveva lasciato in sosta nei pressi della sua abitazione: secondo una prima ricostruzione, i ladri - almeno due - se ne sono impadroniti, poi l'hanno caricato in una macchina che è ripartita a tutta velocità in direzione di Beltiglio di Ceppaloni.
Scattato l'allarme, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo ad intercettare il veicolo, che dagli accertamenti è risultato intestato ad un 58enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è scattata la denuncia a piede libero.