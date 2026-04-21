Rubano un motorino, lo caricano in un'auto e fuggono: beccati Benevento. Intervento della Volante, denunciato un 58enne

Alla fine, hanno denunciato solo lui, il proprietario dell'auto. E' il mezzo nel quale era stato sistemato un motorino rubato al rione Libertà, ma non giunto a destinazione per l'intervento della Volante.

L'episodio è accaduto nella notte, quando le 'attenzioni' sono state rivolte al ciclomotore che un giovane aveva lasciato in sosta nei pressi della sua abitazione: secondo una prima ricostruzione, i ladri - almeno due - se ne sono impadroniti, poi l'hanno caricato in una macchina che è ripartita a tutta velocità in direzione di Beltiglio di Ceppaloni.

Scattato l'allarme, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo ad intercettare il veicolo, che dagli accertamenti è risultato intestato ad un 58enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è scattata la denuncia a piede libero.