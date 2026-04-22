Appalti della Provincia, il Pm chiede ventuno condanne e un'assoluzione Benevento. La requisitoria, proposte pene fino a 12 anni

Ha tirato le sue conclusioni dopo aver ricevuto dal Csm una ulteriore applicazione. “Ci tenevo ad essere presente in questo processo, a metterci la faccia e e ad assumermi le mie responsabilità”, ha esordito il pm Francesco Sansobrino, dal 2022 a Taranto, che ha chiesto ventuno condanne ( e altrettanto per otto società) ed un'assoluzione sper le ventidue persone --amministratori e dipendenti dell'Ente, imprenditori e tecnici- coinvolte nell'indagine dei carabinieri (e della sezione di pg della finanza presso la Procura, per gli accertamenti bancari) centrata sugli appalti della Provincia. Le accuse a vario titolo: corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tentata induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentata concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso ideologico.

Le pene proposte

Queste, in particolare, le pene proposte: 12 anni a Michelantonio Panarese (avvocato Angelo Leone), sindaco di Buonalbergo e dipendente della Rocca (assoluzione per cinque addebiti); 2 anni e 10 mesi all'ex presidente Antonio Di Maria (avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella), di Santa Croce del Sannio, 4 anni e 4 mesi a Sabino Petrella (avvocato Andrea De Sanctis), di Sant'Angelo a Cupolo, 9 anni e 2 mesi a Nicola Laudato (avvocati Vincenzo Regardi e Fausto Parente), di Campolattaro (assoluzione per cinque imputazioni), 7 anni e 1 mese ( assoluzione per un'accusa) a Raffaele Pezzella (avvocati Claudio Sgambato e Nando Letizia), di Casal di Principe, Giuseppe Della Pietra (avvocato Giovanni Esposito) , di Nola; 5 anni ad Antonello Scocca, di Benevento, 4 anni e 6 mesi a Carlo Camilleri, 4 anni e 2 mesi a Nicola Camilleri, di Benevento (per i tre assoluzione da un addebito) – tutti assistiti dall'avvocato Angelo Leone-, 4 anni e 2 mesi a Gaetano Ciccarelli (avvocato Gennaro Razzino), di Napoli (assoluzione per un'imputazione), Franco Coluccio (avvocato Roberto Prozzo), di Buonalbergo, Antonio Fiengo (avvocato Clemente Biondi), di Ercolano, Pietro Antonio Barone (avvocato Roberto Prozzo), di Circello, e Angelantonio Ciardiello (avvocati Teodoro Reppucci e Gaetano Aufiero), di Pietradefusi (assoluzione per due accuse), 1 anno e 6 mesi ad Antonio Sateriale (avvocato Valeria Crudo), di San Giorgio del Sannio, 8 mesi a Sebastiano Sauro (avvocato Roberto Prozzo), di Circello, 1 anno e 2 mesi a Gianvincenzo Petriella (avvocato Antonio Leone),di Circello, e Paolo Petriella (avvocato Antonio Leone), di Circello – per Sateriale, Sauro e i due Petriella pena sospesa -, 3 anni ad Angelo Carmine Giordano (avvocati Mauro Carrozzini e Massimo Di Tocco), di Solopaca, 1 anno a Floriano Panza (avvocati Mario Palmieri e Umberto Del Basso De Caro), ex sindaco di Guardia Sanframondi, 8 mesi a Pietro Ciardiello (avvocato Roberto Prozzo), di Benevento – pena sospesa per lui e Panza-.

Richiesta di assoluzione, perchè il fatto non sussiste, per Antonino Iannotti (avvocato Roberto Prozzo), di San Lorenzo Maggiore. Chiesta la condanna, infine, per le società, assiste dagli avvocati Fabio Russo,Roberto Prozzo, Fabio De Maria e Teodoro Reppucci.

Parti civili la Provincia di Caserta con l'avvocato Michela Rossi, il Comune di Buonalbergo (avvocato Gianluca Granato), l'ex segretario, di recente scomparso, della Rocca Franco Nardone (avvocato Italo Palumbo) l'ingegnere della Provincia Stefania Rispoli (avvocato Andrea De Longis junior), e la Provincia di Benevento con l'avvocato Giovanni Palmieri.

Dopo il Pm, gli interventi dei legali delle parti civili e di alcuni difensori. Prossimo appuntamento il 25 maggio quando, dopo la conclusione delle arringhe difensive, arriverà la sentenza del Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Perrotta).

L'inchiesta

L'inchiesta, supportata da intercettazioni e dall'uso del trojan installato in un cellulare, era nata nel 2019, in seguito alle denunce di un architetto, che aveva raccontato un presunto tentativo di corruzione da 1000 euro, e di un ex dirigente della Rocca. Nel mirino 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, dalla Provincia di Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Nell'elenco compaiono i lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico a Sant'Agata dei Goti, l'intervento di messa in sicurezza - soggetto attuatore la Provincia di Caserta - della direttrice Caserta- Monti del Matese, i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione di una struttura a Buonalbergo, lavori tra le strade provinciali indetti dal Comune di Buonalbergo, lavori di bonifica dell'ex discarica di Buonalbergo, lavori di messa in sicurezza della provinciale 45 Monteefalcone - statale 90 bis indetti dalla Provincia di Benevento, lavori di miglioramento dell'istituto Livatino di Circello, due procedure indette dal Comune di Guardia Sanframondi, lavori di ripristino di tratti delle provinciali 45-48-49-50. Attenzione puntata anche sull'assunzione di un dirigente e sui lavori di risanamento della frana di Ciardelli