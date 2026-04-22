Polizia Municipale: istituita "Zona Rossa" in Via Traiano e Corso Garibaldi Agenti in strada per rafforzare controlli su carico/scarico merci e monopattini

A partire dal 24 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale di Benevento attiverà un’area a controllo rafforzato – denominata “Zona Rossa” operativa – lungo Via Traiano e Corso Garibaldi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in due arterie particolarmente sensibili della città.

Il provvedimento nasce a seguito delle criticità rilevate nelle fasce orarie di maggiore afflusso, dove si registrano frequenti irregolarità nelle operazioni di carico e scarico merci – spesso effettuate oltre i limiti temporali consentiti o al di fuori degli orari autorizzati – e una crescente presenza di monopattini elettrici, talvolta in condizioni non conformi alle norme vigenti.

La “Zona Rossa” sarà presidiata con modalità sistematiche e continuative nelle ore centrali della giornata, attraverso: la presenza stabile di almeno una pattuglia appiedata dedicata; verifiche puntuali sui titoli autorizzativi e sul rispetto di tempi e modalità delle operazioni di carico/scarico; controlli sulla corretta circolazione dei monopattini elettrici che si ricorda dal 16 Maggio dovranno essere dotati di targa “contrassegno identificativo” ed assicurazione.

In caso di violazioni, gli operatori procederanno con l’immediata applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e, ove necessario, con misure accessorie quali la rimozione dei veicoli.

L’intervento mira a: contrastare comportamenti irregolari e usi impropri degli spazi pubblici; tutelare la sicurezza di pedoni e utenti vulnerabili; garantire una convivenza urbana ordinata e rispettosa delle regole.

La “Zona Rossa” avrà carattere sperimentale e sarà attiva per 30 giorni, con possibilità di proroga sulla base dei risultati ottenuti. Al termine del periodo, il Comando redigerà una relazione per valutare l’efficacia delle misure adottate e definire eventuali ulteriori interventi in materia di circolazione di particolari categorie di veicoli.

La Polizia Municipale invita cittadini, operatori economici e utenti della strada alla massima collaborazione, nel rispetto delle norme, per contribuire a una città più sicura e vivibile