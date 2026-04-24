Commercialisti e imprenditori, quella società che aveva innescato l'inchiesta Benevento. Processo con 28 imputati, esame per i due commissari giudiziali della New Peg Met srl

E' il punto di partenza dell'inchiesta, avviata nel 2016 dopo una segnalazione del Tribunale di Benevento, che aveva bocciato la richiesta di concordato avanzata nel novembre 2015 dalla New Peg Met srl, una società nata dalla fusione di altre due di cui era legale rappresentante una persona arrestata in Veneto con l'accusa di frode fiscale, e poi dichiarata fallita nel 2016..

Una nuova società, un nuovo amministratore, ma la procedura di concordato non aveva convinto il presidente della sezione fallimentare del Tribunale Michele Monteleone, che l'aveva bocciata senza appello, decidendo di revocare tutti gli incarichi assegnati ai professionisti che avevano curato la pratica diventata 'materia del contendere', proposti anche per l'eliminazione dall'elenco dei delegati alle esecuzioni immobiliari.

Da qui il via ad un'attività investigativa che si era poi concentrata anche su altri gruppi imprenditoriali del territorrio – Mataluni e Rummo- e sul ruolo di alcuni commercialisti, ad iniziare da Mario Pçorcaro. In tutto ventotto persone, spedite a giudizio nell'indagine della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento che sarebbero state ritardate, impedendo ai creditori di recuperare i soldi.

Oggi una nuova udienza del processo, occupata dall'esame dei due commissari giudiziali della New Peg: l'avvocato Giuseppe Bosco ed il commercialista Marcello Tenore. Il primo ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e dei difensori, l'altro dovrà invece ritornare in aula il 22 maggio per il controesame dei legali degli imputati. Nel mirino una presunta bancarotta fraudolenta, l'unico capitolo rimasto in piedi per la New Peg dopo la dichiarazione di prescrizione dell'addebito di bancarotta preferenziale arrivata al termine dell'udienza preliminare.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Giuseppe Iannaccone, Angelo Leone, Sergio Rando, Vincenzo Regardi, Roberto Pulcino, Camillo Cancellario, Luigi Signoriello, Roberto Prozzo, Claudio Fiorni, Guido Principe, Fabio Russo, Marco Calleri, Andrea Rossetti, Amedeo Barletta, Gildo Ursini, Salvino Mondello, Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Marianna Febbraio, Umberto Del Basso De Caro, Domenico Papaleo, Francesco Centonze, Paola Severino.