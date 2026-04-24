Il Benevento 5 celebrato a Palazzo Mosti dopo lo storico double Il sindaco Mastella ha accolto la squadra giallorossa, protagonista di una straordinaria stagione

Continuano le celebrazioni per il Benevento 5 dopo la straordinaria stagione che ha visto i giallorossi conquistare ben due obiettivi molto importanti: la promozione in Serie A e la coppa Italia di categoria. Un double storico per lo sport sannita. Quest'oggi, il sodalizio giallorosso è stato accolto dal sindaco Mastella a Palazzo Mosti, dove il primo cittadino ha dato il giusto merito alla compagine guidata dal tecnico Scarpitti. Di seguito, la nota del Benevento 5: "Nella giornata odierna, il GG Team Wear Benevento 5 è stato ricevuto dal Sindaco Clemente Mastella e dalle istituzioni comunali presso il suggestivo Palazzo Mosti. Un momento di grande orgoglio per tutta la società, celebrato dopo la straordinaria conquista del double, simbolo di impegno, sacrificio e passione giallorossa. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per l’accoglienza e la vicinanza dimostrata: insieme, continuiamo a scrivere la storia!".