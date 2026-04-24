Benevento, il weekend del settore giovanile: le under in casa del Perugia Sfide importanti per le formazioni di Schiavi e Festa in terra umbra. La Primavera ospita lo Spezia

Sono tre le partite in programma per il settore giovanile del Benevento Calcio. Domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, la compagine della Primavera scenderà in campo contro lo Spezia sul sintetico dell'Avellola. Per la squadra di De Angelis è sfumata l'ambizione play off, ma comunque la volontà è di chiudere nel migliore dei modi il campionato, a partire dal match con i liguri che non sarà affatto semplice. L'obiettivo, per il Benevento, è di dare continuità al successo ottenuto nella scorsa giornata, tra le mura amiche, contro il Pisa. Trasferte importanti per le under 17 e 15, entrambe impegnate a Perugia. La formazione di Schiavi vuole un risultato positivo, in casa della capolista, per rafforzare la propria posizione nei play off. L'under 15, invece, insegue l'aritmetica e meritata certezza del primo posto che arrivrebbe con almeno un pareggio. Non scende in campo l'under 16 che ha chiuso il proprio campionato al comando della classifica: la squadra di Leone tornerà in campo il prossimo 10 maggio per l'andata degli ottavi di finale nazionale, in programma contro una tra Ternana e Pontedera.