Chiavi e attrezzi per limarle, la nuova tecnica dei furti nelle case: fermati Benevento. Due napoletani bloccati dalla Volante

Se ne andavano in giro con una Fiat Uno nella parte alta di Benevento, una di quelle particolarmene bersagliate dai furti nelle abitazioni. Gli agenti della Volante li hanno fermati per un controllo, trovandoli in possesso di strumenti utili ad 'aprire' le porte d'ingresso. Si tratta di due giovani napoletani, già noti alle forze dell'ordine, bloccati nella tarda mattinata e condotti negli uffici della Questura a sirene spiegate.

Avevano una serie di chiavi ed alcuni attrezzi che servono a limarle, in ossequio a quella che sembra essere diventata la tecnica maggioramente utilizzata per i colpi nella case. Teatro di incursioni che in molti casi si concludono senza alcun segno di forzatura, e con bottini fatti di oro, denaro ed argento.

Come è capitato qualche giorno fa ad una pensionata che, rientrando nel suo appartamento nella zona Cappuccini, è stata costretta a fare i conti con la sgraditissima visita dei malviventi, che le hanno portato numerosi oggetti di argento che custodiva tra le mura domestiche.