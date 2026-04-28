Trovate in possesso di dosi per uso personale: 10 persone segnalate I controlli della Guardia di Finanza di Benevento nei luoghi frequentati dai giovani

I militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno effettuato una serie di controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. La Sezione Mobile del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria ha accertato 10 violazioni amministrative per altrettante persone trovate in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. In particolare dosi di cocaina, hashish e marijuana che sono state sequestrate.

L’azione di controllo, oltre alla finalità repressiva, mira a costituire un efficace deterrente e a promuovere un’opera di sensibilizzazione della collettività, con particolare riguardo alle fasce più giovani, sui gravi rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti.