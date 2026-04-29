Auto fuori strada contro un muretto: ferito un 62enne Incidente stradale a Moiano

Paura questa mattina a Moiano per un incidente stradale registrato in via Carrillo. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio delle forze dell'ordine, probabilmente dopo aver accusato un malore, un 62enne del posto ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, che è finita poi contro il muretto di un'abitazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, l'ambulanza del 118 e i carabinieri.

L'uomo è stato estratto dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del servizio di emergenza che lo hanno trasportato in ospedale a Benevento.