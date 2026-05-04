Colpo dei ladri in una scuola: rubati decine di computer Tornano i raid negli istituti scolastici: nel mirino il Siani di Sant'Angelo a Cupolo

Hanno forzato ed aperto una finestra e incuranti del sistema antintrusione e delle telecamere hanno rubato tutto il materiale informatico.

Maxi raid nello scorso fine settimana all'interno della sede di Sant'Angelo a Cupolo dell'istituto comprensivo Siani di via Capoferri.

L'amara sorpresa questa mattina alla riapertura della scuola. I collaboratori scolastici e i docenti hanno notato i chiari segni dell'incursione.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato un infisso, gli autori del furto sono entrati nella scuola ed hanno preso tutti i computer. Si tratta sia di materiale informatico arrivato da poco, che dei computer in uso alle classi come registro elettronico con dati e programmi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione degli autori del furto.

Un colpo che segue i tanti altri registrati nel tempo nel Sannio ai danni di più scuole della provincia di Benevento. Danni per migliaia di euro che penalizzano non poco gli studenti e le scuole.

Amara sorpresa anche per i genitori e gli alunni costretti a far rientro a casa per via dell'impossibilità di svolgere l'attività didattica.

“Un fatto grave. Speriamo che dalle indagini delle forze dell'ordine si possa fare chiarezza sul furto che penalizza l'intera comunità scolastica e le famiglie” il commento del sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Alessandro De Pierro.