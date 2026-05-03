Rugby, successo per il Torneo Internazionale. Gli elogi di Paolo Vaccari Il vicepresidente federale presente al Dell'Oste. Palumbo: "Edizione più bella degli ultimi anni"

Grande successo per la quarantunesima edizione del Torneo Internazionale di minirugby "Città di Benevento", organizzato dall'Ivpc Benevento Rugby. Presenti ben 750 bambini provenienti da tutta Italia che hanno avuto modo di vivere una giornata diversa, all'insegna dello sport e dello stare insieme, nel suggestivo contesto del territorio sannita. Come ogni anno, le varie formazioni partecipanti si sono misurate anche nel corso di importanti memorial, come quello dedicato a Ciro Vigorito che è stato vinto dalla Nuova Rugby Roma che si è aggiudicata anche il memorial Dell'Oste. Agli Hammers è andato il memorial De Nigris.

Vaccari: "Complimenti all'Ivpc Benevento Rugby"

Presente al Dell'Oste anche il vicepresidente federale Paolo Vaccari che ha elogiato l'organizzazione del Torneo Internazionale: "Ringrazio il presidente Palumbo e tutta la società dell'Ivpc Benevento Rugby, ma soprattutto voglio fargli i complimenti per quanto messo in atto. Queste sono sempre delle belle manifestazioni che mettono in risalto lo sport. C'erano tanti ragazzi con grande entusiasmo, in un contesto organizzativo che ha funzionato a puntino. Sul campo le squadre si sono misurate al meglio, vivendo una bella esperienza che gli ha permesso di divertirsi con i propri coetanei. Sono molto contento per tutte le società che hanno partecipato e che hanno avuto modo di vivere una così bella giornata di sport". Vaccari ha poi proseguito: "Ricordo bene il Benevento perché era tra le squadre che affrontai quando feci il mio esordio in Serie A. Ricordo un terreno di gioco davvero bello, era meraviglioso giocarci. L'Ivpc Benevento è sempre stata una società di riferimento, composta da dirigenti di livello come Rosario Palumbo, Gino Donatiello e Peppe Calicchio. Gli auguro che possa fare sempre meglio e che continui nell'essere una comunità di riferimento per lo sport e non solo".

Palumbo: "La più bella edizione degli ultimi anni"

Il presidente Palumbo ha commentato con entusiasmo la giornata vissuta con il Torneo Internazionale: "E' stato il più bello degli ultimi anni con tante squadre presenti da Roma fino a Messina. I ragazzi si sono divertiti molto. Tutti hanno fatto i complimenti per l'ottima organizzazione del torneo. Mi premeva ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati per la riuscita, così come la società IV circolo che ci ha messo a disposizione la struttura. Un grazie anche alla Erga Sport della famiglia Addazio che ci ha dato una grande mano, permettendoci di utilizzare la struttura di Paduli. E' un torneo che è andato oltre i confini di Benevento. Cerchiamo sempre di portare il Rugby nella provincia. Ora l'appuntamento è fissato all'anno prossimo per un'altra edizione. Ringrazio tutti coloro che si adoperano per il Rugby Benevento".