Benevento, l'under 17 vola alle fasi finali dopo il successo col Foggia (FOTO) I giallorossi hanno schiantato i satanelli con ben undici reti, chiudendo al quarto posto

Benevento-Foggia 11-0

Benevento: Sessa (17'st Tagliente), Petrizzo (17'st Maione), Pane (17'st Liguori), Martello, Picardi (8'st Colella), Jerradi (17'st Biondi), Lo Russo (8'st Perfetto), Carandente, Cammarota (1'st Amico), De Benedetto (8'st Migliaccio), Pirozzi (1'st Spinesi). All.: Niro (Schiavi squalificato)

Foggia: Sicolo, Venuti, Bianchi, Di Mauro, De Nicolò (8'st Cannarozzi)(43'st Trisciuoglio), Esposto, La Contana, Capuano, Ciarambino, Miu S., Miu R.. A disp.: Lioce, Trisorio, Cobuzzi. All.: Zingarelli

Arbitro: Maisto di Frattamaggiore. Assistenti: Bergamo e Del Prete di Frattamaggiore

Marcatori: 12'pt De Benedetto, 21'pt e 30'pt Cammarota, 1'st Lo Russo, 18'st 25'st e 43'st su rig. Amico, 27'st e 40'st Perfetto, 31'st Spinesi, 32'st Migliaccio

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al Benevento servivano i tre punti per ottenere la qualificazione alle fasi finali, da quarta in classifica. Contro il Foggia, i giallorossi hanno dato vita a una prestazione maiuscola, schiantando i satanelli con un netto 11-0 che non lascia spazio a interpretazioni. Le reti sono state messe a segno da De Benedetto, Cammarota (doppietta), Lo Russo, Amico (tripletta), Perfetto (doppietta), Spinesi e Migliaccio. Al termine del match, il Benevento ha dato vita ai meritati festeggiamenti per la conquista di un obiettivo importante, cercato e voluto dallo scorso agosto, quando i sanniti hanno cominciato a lavorare agli ordini del tecnico Schiavi. I giallorossi hanno chiuso, come detto, al quarto posto. Impressionante il numero di gol messi a segno, ben 106, che certifica la forza del reparto offensivo sannita che vede Amico capocannoniere con ventisei reti all'attivo. Definita anche l'avversaria degli ottavi di finale, in programma a partire dal prossimo 17 maggio. Si tratta del Sorrento, capolista del girone D con 61 punti conquistati in 26 partite. L'andata si giocherà nel Sannio. La vincente del doppio confronto approderà ai quarti di finale.

Under 17, la classifica finale

Perugia 57

Ternana 54

Gubbio 53

Benevento 50

Latina 49

Guidonia 45

Casertana 42

Ascoli 40

Pineto 29

Campobasso 25

Pianese 21

Cerignola 14

Foggia 13

Sambenedettese 12