Benevento, l'under 17 vola alle fasi finali dopo il successo col Foggia (FOTO)

Benevento-Foggia 11-0
Benevento: Sessa (17'st Tagliente), Petrizzo (17'st Maione), Pane (17'st Liguori), Martello, Picardi (8'st Colella), Jerradi (17'st Biondi), Lo Russo (8'st Perfetto), Carandente, Cammarota (1'st Amico), De Benedetto (8'st Migliaccio), Pirozzi (1'st Spinesi). All.: Niro (Schiavi squalificato)
Foggia: Sicolo, Venuti, Bianchi, Di Mauro, De Nicolò (8'st Cannarozzi)(43'st Trisciuoglio), Esposto, La Contana, Capuano, Ciarambino, Miu S., Miu R.. A disp.: Lioce, Trisorio, Cobuzzi. All.: Zingarelli
Arbitro: Maisto di Frattamaggiore. Assistenti: Bergamo e Del Prete di Frattamaggiore
Marcatori: 12'pt De Benedetto, 21'pt e 30'pt Cammarota, 1'st Lo Russo, 18'st 25'st e 43'st su rig. Amico, 27'st e 40'st Perfetto, 31'st Spinesi, 32'st Migliaccio
Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al Benevento servivano i tre punti per ottenere la qualificazione alle fasi finali, da quarta in classifica. Contro il Foggia, i giallorossi hanno dato vita a una prestazione maiuscola, schiantando i satanelli con un netto 11-0 che non lascia spazio a interpretazioni. Le reti sono state messe a segno da De Benedetto, Cammarota (doppietta), Lo Russo, Amico (tripletta), Perfetto (doppietta), Spinesi e Migliaccio. Al termine del match, il Benevento ha dato vita ai meritati festeggiamenti per la conquista di un obiettivo importante, cercato e voluto dallo scorso agosto, quando i sanniti hanno cominciato a lavorare agli ordini del tecnico Schiavi. I giallorossi hanno chiuso, come detto, al quarto posto. Impressionante il numero di gol messi a segno, ben 106, che certifica la forza del reparto offensivo sannita che vede Amico capocannoniere con ventisei reti all'attivo. Definita anche l'avversaria degli ottavi di finale, in programma a partire dal prossimo 17 maggio. Si tratta del Sorrento, capolista del girone D con 61 punti conquistati in 26 partite. L'andata si giocherà nel Sannio. La vincente del doppio confronto approderà ai quarti di finale.
Under 17, la classifica finale
Perugia 57
Ternana 54
Gubbio 53
Benevento 50
Latina 49
Guidonia 45
Casertana 42
Ascoli 40
Pineto 29
Campobasso 25
Pianese 21
Cerignola 14
Foggia 13
Sambenedettese 12