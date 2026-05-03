Pd: Mastella applichi norme anticorruzione all'Urbanistica I consiglieri comunali "subito rotazione"

"Il Sindaco, invece di fuggire dalle domande e citare esempi giudiziari a sproposito, faccia il suo dovere attuando le norme anticorruzione all'Urbanistica. Il Comune di Benevento non può restare immobile davanti a un’inchiesta per concussione. Il piano anticorruzione prevede infatti che, in caso di indagini per reati contro la Pubblica Amministrazione, il personale venga rimosso o trasferito".

È quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio e Raffaele De Longis.

"Mastella chiarisca allora perché, come previsto dal Piano da lui stesso approvato, non è stata disposta la rotazione immediata della Dirigente e della funzionaria titolare di incarico di Elevata Qualificazione che, come appreso dalla stampa, sarebbero state raggiunte da un avviso di garanzia. Si tratta delle due figure apicali che, nonostante ciò, continuano a operare al settore Urbanistica.

L'Amministrazione dica cosa intende fare per garantire che i testimoni e le parti offese dell'inchiesta non subiscano alcun eventuale pregiudizio dagli uffici comunali e dai soggetti indagati. Sono queste le risposte che deve alla Città, non i tentativi maldestri di distogliere l'attenzione con ridicole accuse agli oppositori.

Per questi motivi - concludono i consiglieri del Pd - presenteremo un'interrogazione in Consiglio Comunale. Benevento merita trasparenza, senza alcuna zona d’ombra."

