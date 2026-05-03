"Affidata al responsabile Anticorruzione valutazione su settore urbanistica" La puntualizzazione del vicesindaco De Pierro

"Il sindaco Clemente Mastella, con nota protocollata negli scorsi giorni ha scritto al segretario generale Riccardo Feola, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per sollecitargli un urgente riscontro circa l'adozione di eventuali misure, laddove opportune, finalizzate a salvaguardare l'integrità e l'imparzialità dell'Ente, con riferimento alla notizie, diffusamente riportate dai media, di indagini cui sarebbero sottoposte funzionarie del VI Settore del Comune (Urbanistica). Nel massimo rispetto delle garanzie delle persone sottoposte ad indagini e nella ferma consapevolezza che è necessario salvaguardare l'imparzialità e l'efficienza organizzativa dell'Ente, l'Amministrazione comunale, pertanto, ha affidato alla massima autorità burocratica e alla figura deputata per legge all'adozione di misure di questa tipologia, ogni valutazione circa le iniziative da adottare e attende un analitico riscontro in questo senso nei prossimi giorni", lo scrive in una nota il vicesindaco delegato all'Anticorruzione Francesco De Pierro.