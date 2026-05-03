Milano nominato componente della Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO Riconosciuto il lavoro dell'Ordine dei Medici di Benevento

Si è insediata a Roma la Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO. Presente nella Capitale anche il Presidente dell’OMCeO di Benevento, Luca Milano, nominato componente.

Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale, che assume un significato particolarmente importante anche per l’intera comunità medica sannita, perchè riconosce il lavoro svolto dall’Ordine di Benevento e dal suo Consiglio Direttivo in questo primo mandato. Un importante attestato di stima istituzionale che consolida il ruolo dell’OMCeO di Benevento nel panorama ordinistico nazionale.

Ora si apre la fase operativa della Consulta, che avrà il compito di elaborare il nuovo Codice di deontologia medica, che sarà pronto plausibilmente nel 2027.

Un Codice che si preannuncia pragmatico, capace di accogliere le innovazioni che hanno rivoluzionato in questi anni la medicina e la società civile.

“Ringrazio il Presidente della FNOMCEO Filippo Anelli e il Comitato Centrale per la fiducia accordatami - esordisce Luca Milano - Sono profondamente onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico, motivo di grande orgoglio personale, professionale e anche istituzionale per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Benevento.

Far parte della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO – ha continuato Luca Milano – significa avere la grande responsabilità di contribuire all’aggiornamento del Codice Deontologico medico, la carta d’identità della Professione Medica, la rotta maestra che tutti i medici e gli odontoiatri dovranno seguire nello svolgimento della professione.

Sarà un lavoro delicato - ha precisato Milano - perché dovremo affrontare temi di grande attualità e di impatto etico, dall’intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, telemedicina, robotica, il paziente anziano solo e povero, sino alle problematiche inerenti il fine vita, mantenendo sempre al centro la dignità della persona e l’autonomia professionale del medico e dell’odontoiatria. Altro tema di assoluta importanza è quello della comunicazione e della relazione medico-paziente, nell’ottica dell’umanizzazione delle cure.

Metterò tutto il mio impegno – ha concluso il Presidente Milano - a disposizione della Federazione Nazionale e di tutti i colleghi per tutelare i valori fondanti della nostra professione”.