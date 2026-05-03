Under 16, agli ottavi di finale sarà Benevento-Pontedera: i dettagli Definita l'avversaria dei giallorossi. Gara d'andata il 10 maggio

Definito il tabellone degli ottavi di finale della categoria under 16 di Serie C. Come noto, il Benevento ha chiuso il girone al comando della classifica e si è qualificato di diritto tra le prime sedici della competizione. Dopo la disputa dei play off è stato definito il nome dell'avversaria del Benevento negli ottavi di finale: si tratta del Pontedera che quest'oggi ha battuto la Ternana in trasferta con il netto risultato di 4-0. La gara d'andata si giocherà in Toscana domenica prossima. Il ritorno è fissato il 17 maggio, nel Sannio. Non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine del doppio confronto, sarebbe il Benevento ad accedere ai quarti di finale grazie al miglior piazzamento in classifica.

Under 16, i risultati dei play off

Pro Patria-Giana Erminio 0-0

Novara-Pro Vercelli 1-1

Trento-Ospitaletto 3-2

Union Brescia-Lumezzane 1-0

Perugia-Sambenedettese 3-1

Ternana-Pontedera 0-4

Sorrento-Campobasso 2-1

Latina-Giugliano non disp.

Ottavi di finale – 10 maggio e 17 maggio 2026

Lecco-Union Brescia

Albinoleffe-Trento

Vicenza-Novara

Virtus Verona-Pro Patria

Ascoli-?

Gubbio-Sorrento

Benevento-Pontedera

Monopoli-Perugia