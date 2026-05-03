Auto si ribalta su viale Aldo Moro: feriti marito e moglie e tanta paura Tra i primi ad accorrere anche alcuni rugbisti al termine della partita. Coniugi in ospedale

Tanta paura e due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo viale Aldo Moro a Benevento, all'altezza del campo da Rugby dove peraltro c'erano tantissime persone per assistere ad una partita.

É qui che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una Hyundai i10 con a bordo marito e moglie, probabilmente dopo aver urtato un altro veicolo in sosta, si è ribaltata al centro della carreggiata.

Paira per i due occupanti dell'utilitaria che sono rimasti all'interno dell'abitacolo.

tra i primi ad accorrere sono stati i rugbisti che avevano appena finito di giocare la partita.

Gli atleti hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco, delle ambulanze e della Municipale. I vigili del fuoco hanno estratto i malcapitati dall'auto e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118.

Per entrambi si è reso necessario il trasferimento in ospedale a cause delle ferite riportate. Tantissime le persone che stavano assistendo alla partita e che si sono precipitate in strade dopo l'incidente .