Contro l'Arezzo il Benevento chiederà di giocare alle 20,30 Domani a mezzogiorno la "call confeence" per stabilire i criteri logistici della sfida coi toscani

Il calendario della Supercoppa di C ora è completo. Sabato andrà in scena la sfida tra Benevento e Arezzo al Vigorito. Manca solo un dettaglio, l'orario di inizio. Domani intorno a mezzogiorno è prevista la consueta “call conference” per stabilire i dettagli di questa seconda partita della competizione. Come è noto l'organizzazione spetta alla Lega Pro, ma ovviamente le squadre hanno voce in capitolo in quanto alla logistica. Il Benevento chiederà di giocare alle 20,30. E' l'ultima partita interna della stagione e la strega vuole che tutto sia perfetto, non solo il risultato sul campo.

Non crediamo esistano motivi validi per non accettare le richieste della società giallorossa, per cui l'ultima casalinga della stagione si svolgerà giustamente in notturna.

Ovvio che il Benevento voglia chiudere nella maniera migliore, battendo i toscani che hanno abbastanza snobbato la manifestazione (ma non è detto che contro il Benevento non facciano giocare i big) e poi andandosia giocare il trofeo sabato 16 al Menti di Vicenza.

Lo abbiamo già detto: per assicurarsi la Supercoppa il Benevento ha due strade. Quella più semplice dal punto di vista aritmetico è vincere entrambe le sfide, a 6 punti chiuderebbe in testa il triangolare. Se invece battesse l'Arezzo e poi pareggiasse contro il Vicenza, dovrebbe sperare di aver fatto un gol in più ai toscani. Il Vicenza non ha solo un saldo attivo di +3, ma ha anche segnato i suoi gol in trasferta, che valgono di più in caso di parità.

Ricordiamo i parametri di cui si terrà conto in caso di arrivo in parità.

a)della differenza reti nelle gare del “girone a tre”;

b)del maggior numero di reti segnate nelle gare del “girone a tre”;

c)del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “girone a tre”.

Qualora permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.